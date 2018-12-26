Виталий Кравцов: "Главное — не впасть в эйфорию"

Лидер молодежной сборной России Виталий Кравцов в интервью "Известиям" перед молодежным чемпионатом мира отметил, что не нужно впадать в эйфорию. Также он добавил, что ему нравится играть за национальную команду.

– На тренировках Валерий Брагин ставит вас в центр звена Григория Денисенко и Николая Коваленко, а в "Тракторе" вы обычно действуете на краю. Быстро перестроились?

– Мне везде нравится играть. Главное, чтобы чаще выпускали на лед, давали больше игрового времени. Тем более, с Денисенко и Коваленко быстро образовалась химия, так что будем стараться улучшать свою игру. К тому же, меня пробовали на этой позиции в олимпийской сборной, так что уже привык. Но посмотрим, какие сочетания тренеры выберут на первых матчах МЧМ и по ходу турнира. Может быть, мне снова поменяют позицию и вернут на край.

– Нынешний состав "молодежки" считается одним из сильнейших при Брагине. Тяжело было пробиваться через такую конкуренцию?

– А что здесь страшного? Хоккей – это всегда сплошная конкуренция. Надо просто выходить в каждом матче и доказывать свое право быть в составе. Команда у нас действительно сильная. Четыре равных звена, каждый может и забросить шайбу, и отработать в обороне. Но теперь главное – не впасть в эйфорию. Впереди очень тяжелые недели, когда каждый должен извлечь из себя максимум того, чего умеет.