Валерий Брагин: "Жалко, что травмы были у Рассейкина и Дронова"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США (2:4) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира не стал комментировать свое будущее в команде, а также назвал игроков, которых не хватило сборной на турнире.

– Сейчас вы можете сказать, что взяли в сборную всех, кого хотели?

– Жалко, что травмы были у Рассейкина и, конечно, Дронова. Вот два игрока – а в остальном, думаю, здесь все сильнейшие.

– То есть нет сожалений по тем, кого отцепляли от состава уже перед началом турнира в США?

– Нет, здесь все объективно.

– У вас заканчивается контракт, думаете, что будет дальше?

– Это я не комментирую никогда.

– Какое главное чувство от турнира?

– Предварительный турнир всегда подготовительный. Хорошо подготовились, физически неплохо команда выглядела. Поэтому жаль, очень обидно, но это хоккей. При счете 2:2 надо было забивать гол. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча США - Россия