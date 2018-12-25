Валерий Брагин: "В наших силах побороться за самые высокие места на молодежном чемпионате мира"

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин отметил, что ему непросто дался выбор состава на молодежный чемпионат мира. Турнир начнется 27 декабря в Канаде.

– В этом сезоне тренерскому штабу предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая, – цитирует официальный сайт ФХР Брагина. – Очень внимательно анализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров, и остановили выбор на этих хоккеистах. Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места.

Все соперники нами хорошо изучены, все данные у нас есть. 99-й год рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира, такой опыт очень важен. В ноябрьской серии против сборных канадских лиг тоже победили впервые с 2014 года, а этот турнир очень полезен в плане успешного приобретения международного опыта.

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