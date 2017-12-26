Валерий Брагин: "Проблема в том, что это поколение не играло на юниорском чемпионате мира"

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что у команды нет серьезных проблем в обороне.

– У нашей сборной серьезные проблемы в обороне.

– Ну … я бы не сказал "серьезные". Хотя пять пропущенных шайб – это многовато, конечно. Четыре забили. Будем работать, улучшать большинство – меньшинство. Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира (из-за мельдониевого скандала. – Прим. "СЭ"), поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея. Дай бог, что это только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо – но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Сборная России проиграла Чехии в первом матче молодежного чемпионата мира