Сборная России проиграла Чехии в первом матче молодежного чемпионата мира

Сегодня. Баффало. Чехия - Россия - 5:4. Команда Валерия Брагина с поражения стартовала на молодежном чемпионате мира. Фото Официальный сайт ФХР

Сборная России проиграла Чехии со счетом 4:5 в первом матче молодежного чемпионата мира-2018 в Баффало. Отметим, что команда Валерия Брагина дважды догоняла соперника в первом периоде.

В составе россиян по шайбе забросили Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Семин. Перед началом третьего периода голкипер Алексей Мельничук, пропустивший четыре шайбы, был заменен на Владислава Сухачева. У чехов отличились Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил и Филип Крал.

Следующий матч Россия проведет против команды Швейцарии 28 декабря.

Молодежный чемпионат мира

Баффало (США)

Группа В

Чехия – Россия – 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Голы: Нечас - 1 (бол., Каут, Задина), 4:42 - 1:0. Полодян - 1 (Алтыбармакян, Зайцев), 5:21 - 1:1. Сафин - 1 (Хитил, Гаек), 7:28 - 2:1. Шолохов - 1 (Костин, Семин), 9:16 - 2:2. Задина - 1 (бол., Каут, Нечас), 25:34 - 3:2. Хитил - 1 (Сафин, Захар), 37:26 - 4:2. Крал - 1 (Каут, Галвас), 46:16 - 5:2. Каюмов - 1 (Манукян, Рубцов), 57:48 - 5:3. Семин - 1 (Каюмов, Рубцов), 59:03 - 5:4.

Вратари: Корженарж - Мельничук (Сухачев, 40:00, 58:26 - 59:02, 59:20).

Штраф: 14 - 6.

Броски: 24 (5+11+8) - 38 (15+11+12).

Судьи: Ансонс, Гарон.

26 декабря. Баффало. KeyBank Center.

Трансляция матча Чехия - Россия

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