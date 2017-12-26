Сборная России проиграла Чехии в первом матче молодежного чемпионата мира

Сборная России проиграла Чехии со счетом 4:5 в первом матче молодежного чемпионата мира-2018 в Баффало. Отметим, что команда Валерия Брагина дважды догоняла соперника в первом периоде.
В составе россиян по шайбе забросили Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Семин. Перед началом третьего периода голкипер Алексей Мельничук, пропустивший четыре шайбы, был заменен на Владислава Сухачева. У чехов отличились Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил и Филип Крал.
Следующий матч Россия проведет против команды Швейцарии 28 декабря.
Молодежный чемпионат мира
Баффало (США)
Группа В
Чехия – Россия – 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
Голы: Нечас - 1 (бол., Каут, Задина), 4:42 - 1:0. Полодян - 1 (Алтыбармакян, Зайцев), 5:21 - 1:1. Сафин - 1 (Хитил, Гаек), 7:28 - 2:1. Шолохов - 1 (Костин, Семин), 9:16 - 2:2. Задина - 1 (бол., Каут, Нечас), 25:34 - 3:2. Хитил - 1 (Сафин, Захар), 37:26 - 4:2. Крал - 1 (Каут, Галвас), 46:16 - 5:2. Каюмов - 1 (Манукян, Рубцов), 57:48 - 5:3. Семин - 1 (Каюмов, Рубцов), 59:03 - 5:4.
Вратари: Корженарж - Мельничук (Сухачев, 40:00, 58:26 - 59:02, 59:20).
Штраф: 14 - 6.
Броски: 24 (5+11+8) - 38 (15+11+12).
Судьи: Ансонс, Гарон.
26 декабря. Баффало. KeyBank Center.
1:1 - ⚡️Алексей Полодян⚡️ pic.twitter.com/gbouUT6sVl– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
2:2 - 💥Марсель Шолохов💥 pic.twitter.com/QnpEdolr4w– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
5:3 - 💥Артур Каюмов💥 pic.twitter.com/fAI5ubMKto– Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.
Трансляция матча Чехия - Россия
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- Артур Каюмов
- Марсель Шолохов
- Владислав Сухачев
Ашхабадец
На площадке была не сборная, а сбродная. Такое ощущение, что игроки только перед матчем друг друга увидели. Игра в неравных составах - это вообще слезы, про вратаря, который вышел с начала матча и говорить нечего, особенно убили его закаты за ворота: встанет и ждет, когда чехи в зону закатятся, а чтобы с колен подняться, ему домкрат был нужен.
07:24
Упёртый русский
Томас. Чушь всё это. Такая же примерно система и на Западе, ну чуть более развитая, но и только. Расслоение чуть меньше, но принципы - одинаковые.
01:59
Thomas_Boy_
Упёртый русский __________ Идеология? Какая идеология у феодально-крепостнического строя?)))
01:43
Упёртый русский
Томас. Всё в соответствии с идеологией, какая лодка? Это ж бизнес, кто может - тот вкладывает, кто не может - до свидания...
00:45
Русский Я
Большое дело, проиграли в матче не имеющем серьезного значения. 1 место в группе мы бы с большей долей вероятности не заняли, а 2 или 3 вообще не имеет значения. В 1/4 кто то из трио Сша, Канада, Суоми. Брагин команду готовит к 1/4, а там мы всегда, ну почти всегда умели играть.
00:23
Slim Taller
Ещё пара коммерсантов купит места в команде,и будет настоящая армянская пятёрка.Скотти Боумэну такое и не снилось.
00:14
Спринт
Самая слабая по составу молодежная сборная России за последние годы. Оборона на уровне МХЛ России, средняя по игре чешская команда должна была за бивать не менее десятки голов. Потолок этой сборной 1/4 финала, и то при условии выхода из группы, с такой игрой вполне могут не обыграть Швейцарию и Белоруссию.
00:08
Thomas_Boy_
ozozolio __________ Один качнет, другой, третий... Лучше не рисковать. И так в лодке течь нехилая.
23:54 26 декабря
ozozolio
Thomas Boy_Какую лодку? Он и доску не раскачает-кудаш ему нашу Аврору!
23:50 26 декабря
Mr. Hockey
Проиграли одну игру-и всё пропало чтоли? А если в медали залезут что будете говорить? Первая игра пока-притирка звеньев,понимание тренерской установки. А вот выход с первого места,чтобы не попасть на финов,сша или канаду я вообще не пойму,чтобы войти в тройку,а тем более выйграть мчм,всё равно придётся кого-нибудь из них обыгрывать,так какая разница когда.
23:49 26 декабря
Thomas_Boy_
Новоуепинни ________ Это нам, Патриотам, обидно. А Фуле наплевать, за эти расследования ему наверняка деньги платят. Чтобы порочил Россию и лодку раскачивал. Про Алтыбармакяна этого мы уже давно все знаем. Но молчим же. А Фуля взял и болтанул. И прямо накануне Выборов Президента болтанул. К чему бы это?
23:30 26 декабря
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Новоуепинни __________ Фулю за такие расследования надо бы поприжать. Лодку раскачивает. 23:10 ---------------- Дак за державу обидно. Там может у всех остальных папы - учителя астрономии и шахтеры. Или мамы - учительницы географии и шахтерши
23:23 26 декабря
Ara
PitersS То, что в конце наши забили 2 шайбы, когда чехи бросили играть, наши болтуны превратят в наш потенциал, который они будут мусолить до следующего матча, а потом они найдут еще причины по которым мы сильнее всех, но не повезло.____Вот это в точку!)
23:12 26 декабря
polo-1
Папы хоккеистов. Только часть расследования. По данным открытых источников ЕГРЮЛ и Статрегистра Алтыбармакян Руслан Андроникович является учредителем компании ООО "АЛЬФА", г. Санкт-Петербург. Полодян Альберт Гайкович - ген. директор ООО «Синдикат». Манукян Арутюн Амаякович – директор ООО "СК "Славян", Омск. Кныжов Александр Николаевич – учредитель НП "ХК - 07". Ну и так далее. То есть очередная бизнес-сборная.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- По вашему продался Брагин? Вроде раньше не замечалось.
23:10 26 декабря
Thomas_Boy_
Новоуепинни __________ Фулю за такие расследования надо бы поприжать. Лодку раскачивает.
23:10 26 декабря
Shvetsov
26 декабря 2010 16:00 Россия ￼ 3 : 6(1:1, 2:2, 0:3) ￼ Канада HSBC-Арена, Буффало 18 690 зрителей 28 декабря 2010 19:00 Швеция ￼ 2 : 0(2:0, 0:0, 0:0) ￼ Россия Дуайер Арена, Льюистон 1400 зрителей 30 декабря 2010 19:00 Россия ￼ 8 : 2(2:2, 1:0, 5:0) ￼ Норвегия Дуайер Арена, Льюистон 1382 зрителей 31 декабря 2010 19:00 Чехия ￼ 3 : 8(1:4, 1:4, 1:0) ￼ Россия Дуайер Арена, Льюистон 1400 зрителей 2 января 2011 20:00 Финляндия ￼ 3 : 4 (OT)(1:1, 1:0, 1:2, 0:1) ￼ Россия HSBC-Арена, Буффало 13 471 зрителей 3 января 2011 15:30 Швеция ￼ 3 : 4 (Б)(0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1) ￼ Россия HSBC-Арена, Буффало 13 435 зрителей 5 января 2011 19:30 Канада ￼ 3 : 5(2:0, 1:0, 0:5) ￼ Россия HSBC-Арена, Буффало 18 690 зрителей Когда-то уже такое было. Будем надеяться на лучшее и ждать повторения.
23:09 26 декабря
Упёртый русский
Не было движения и не было большинства. Может, готовятся максимальное движение показать в ПО? Много бесполезных бросков с неудобных позиций. Удивил парень, который в интервью заявил, что много играли в пас и мало бросали по воротам. То, что нет большинства - удивляет, надо Брагину что то делать. Но ничего страшного не произошло пока, всё решится в ПО.
22:59 26 декабря
Новоуепинни
Фуля Папы хоккеистов. Только часть расследования. По данным открытых источников ЕГРЮЛ и Статрегистра Алтыбармакян Руслан Андроникович является учредителем компании ООО "АЛЬФА", г. Санкт-Петербург. Полодян Альберт Гайкович - ген. директор ООО «Синдикат». Манукян Арутюн Амаякович – директор ООО "СК "Славян", Омск. Кныжов Александр Николаевич – учредитель НП "ХК - 07". Ну и так далее. -------------- Огласите полный список пжлста
22:58 26 декабря
PitersS
Сборная троешников, которая в нашей современной системе хоккейного образования считается сборной отличников. Все наше образование сейчас на троечку, и хоккейное-тоже. Повсеместная реклама, где каждое г.но представляется отличным товаром, сместила понятия о качестве, и теперь мало кто понимает "что такое хорошо..", тем более, что это "хорошо" надо делать, а уже не умеем, да и неохота. В общем-хоккей идет по пути футбола, а результат мы видим в сегодняшнем матче. То, что в конце наши забили 2 шайбы, когда чехи бросили играть, наши болтуны превратят в наш потенциал, который они будут мусолить до следующего матча, а потом они найдут еще причины по которым мы сильнее всех, но не повезло.
22:57 26 декабря
Бней Иегуда
В России именно такаая схема.))
22:56 26 декабря
Новоуепинни
Если бы не донный кипер у чехов, ваще без проблем бы откатали
22:56 26 декабря
alexway.67
Показательный момент: чехи реализовали два большинства из трех, мы ноль из шести. вот и поражение
22:55 26 декабря
Бней Иегуда
.BattleFish. почему в сборной много богатых блатарей!??? 22:53 ------------------- Потому что нищеброды отсеиваются ещё на стадии детских спорт-интернатов.)) Если ты талантлив, но у тебя нет богатеньких родителей, способных оплачивать интернат, значит тебе с хоккеем не по пути.))
22:55 26 декабря
.BattleFish.
когда такое было чтобы было три армянина в команде!?)))
22:54 26 декабря
.BattleFish.
почему в сборной много богатых блатарей!???
22:53 26 декабря
Sправедливый
Показателен четвёртый гол в наши ворота. Первый чешский нападающий вылазит из под защитника и бросает, второй нападающий опережает уже другого нашего защитника и снова бросает, наконец третий нападающий, снова опережает (Полодяна) и уже добивает! КАЖДЫЙ наш игрок проиграл борьбу своему опекуну и всё это действо уложилось буквально в три-четыре секунды! Это и есть хоккей, ребята. Правильно сказал Прохоров, без шайбы играем плохо, очень плохо! (((
22:49 26 декабря
IceAngel
Начали ИГРАТЬ только при 2:5, но поезд уже тютю. А так впечатление -дноднище. Выход в полуфинал будет сказкой
22:47 26 декабря
Andrey6201
Ну бездарь Валера, ходячее недоразумение, которого один из известных руководителей ФХР за все яйца тянет в никуда
22:45 26 декабря
Николай ВасильевичЪ
Очень хреновое начало))) Одна надежда что дальше получится лучше.
22:44 26 декабря
Andrey6201
Когда же этого Брагина выгонят?
22:43 26 декабря