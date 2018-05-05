Валерий Брагин: "Никакой конкретики по новому контракту нет. Все будет ясно после 31 мая"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал информации о подписании нового контракта с командой. По его словам, нужно дождаться 31 мая.

– Никакой конкретики по соглашению нет. Все будет ясно после 31 мая. – сказал Брагин.

Ранее появилась информация, что ФХР планирует заключить со специалистом новый четырехлетний контракт. Прежний контракт Брагина истек 30 апреля. Специалист возглавляет команду с 2014 года, ранее он также работал в молодежке в 2010-2012 годах.

Брагин вместе с командой в 2011 году выиграл золото чемпионата мира. Трижды (2012, 2015, 2016) сборная при нем становилась серебряным призером ЧМ и еще один раз (2017) - бронзовым. (Михаил ЗИСЛИС)