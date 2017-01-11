Валерий Брагин: "Думаю, Капризова попробуют во взрослой сборной"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин заявил, что форварды Кирилл Капризов и Михаил Воробьев готовы к выступлению в главной команде страны, а также отметил, каким образом клубы КХЛ должны готовить молодых хоккеистов к сборной. На прошедшем в Канаде чемпионате мира российская сборная заняла третье место.

– Кто-то из этой команды уже готов к выступлению за первую сборную?

– Капризова, думаю, скоро попробуют, – сказал Брагин. – Его хотели вместе с Воробьевым позвать на этап Евротура. Мы поговорили с Олегом Валерьевичем Знарком и приняли решение, чтобы они остались в расположении молодежки. Мало ли что может произойти, вдруг травма?

– Лимитчики – это порочная практика?

– Нет, не соглашусь. Где были бы без этого правила Капризов, Самсонов, Воробьев, Рыков? Хотя они сейчас соответствуют уровню КХЛ. Я бы еще отметил Кирилла Уракова. Молодец! Мы в нем не ошиблись, с точки зрения характера проявил себя как надо. В меньшинстве отработал, в борьбе в самые ключевые моменты выходил победителем. Мое мнение – надо сделать правило о включении в заявку игрока не старше 18 лет.

– Клубы согласятся?

– Не имеет значения, кто выходит в четвертом звене. Это не столь принципиально. Если появляется такое правило, то команды сразу начинают думать о подготовке молодежи. Школы должны хорошо работать. Плюсов возникает много. Что касается мотивации, то есть решение сверху. Раньше как происходило, раз решила федерация – значит, так и будет. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)