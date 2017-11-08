В Новосибирске будут искать новые площадки для строительства стадиона к МЧМ-2023

Врио новосибирского губернатора Андрей Травников поручил найти альтернативные площадки для строительства ледовой арены к молодежному чемпионату мира 2023 года. По словам руководителя, появление объекта на улице Горская чревато транспортными проблемами.

Напомним, что соперниками Новосибирска в борьбе за право принять турнир являются США и Финляндия. Решение будет принято в 2018 году.

– Альтернативные варианты в свое время рассматривались, но, к сожалению, глубокой проработке подвергся только вариант на левом берегу Оби, – приводит Тайга.инфо слова Травникова. – Поэтому сейчас по моему поручению коллеги вернутся к более глубокой проработке альтернатив, причем не только в отношении этого земельного участка, но и других возможных объектов, которые были предусмотрены для концепции.

Также было поручено в ноябре-декабре провести открытое совещание по перспективам развития транспортной схемы Новосибирска, один из вопросов которого станет возможное ухудшение доступности левобережья из-за строительства ЛДС. Там же обсудят влияние четвертого моста через Обь.