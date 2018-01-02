22:30 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Трансляция матча США – Россия

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет против США. Фото 2018.worldjunior.hockey
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет против США. Фото 2018.worldjunior.hockey

В ночь со вторника на среду в 4 утра по московскому времени сборная России проведет четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира против команды США. "СЭ" проведет прямую трансляцию этого поединка. По ходу игры вы сможете увидеть видео всех голов, а после окончания матча – самые свежие комментарии с места событий, а также оперативный ответ и мнения экспертов.

США - Россия. Прямой эфир (Видео)

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Трансляция матча США - Россия

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