В ночь со вторника на среду в 4 утра по московскому времени сборная России проведет четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира против команды США. "СЭ" проведет прямую трансляцию этого поединка. По ходу игры вы сможете увидеть видео всех голов, а после окончания матча – самые свежие комментарии с места событий, а также оперативный ответ и мнения экспертов.
США - Россия. Прямой эфир (Видео)
Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 - здесь //
Уверен, что знаешь будущего чемпиона?
Трансляция матча США - Россия
Уверен, что знаешь будущего чемпиона?
Трансляция матча США - Россия
Опрос
Материалы других СМИ