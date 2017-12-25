17:45 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Тест "СЭ". Как хорошо вы знаете Валерия Брагина?

Валерий БРАГИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Валерий БРАГИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Во вторник в Баффало стартует молодежный чемпионат мира по хоккею-2018. "СЭ" предлагает узнать, насколько хорошо вы знакомы с игровой и тренерской карьерой лучшего тренера в истории российского молодежного хоккея Валерия Брагина, автора золотого чуда в Баффало-2011.
 

Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 - здесь
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey6201

Да ладно, Брагин по жизни хромая утка

19:17

kirsann

пусть молодежка покажет основной сборной , что такое характер! удачи ребята! удачи Брагин!

19:00