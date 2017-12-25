Тест "СЭ". Как хорошо вы знаете Валерия Брагина?

Во вторник в Баффало стартует молодежный чемпионат мира по хоккею-2018. "СЭ" предлагает узнать, насколько хорошо вы знакомы с игровой и тренерской карьерой лучшего тренера в истории российского молодежного хоккея Валерия Брагина, автора золотого чуда в Баффало-2011.
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Andrey6201
Да ладно, Брагин по жизни хромая утка
19:17
kirsann
пусть молодежка покажет основной сборной , что такое характер! удачи ребята! удачи Брагин!
19:00