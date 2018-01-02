США – Россия. Прямая трансляция четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира

Хоккеисты молодежной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с командой США. Матч состоится рано утром 3 января в Баффало в 4 утра по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Сразу после игры вас ждут оперативные комментарии хоккеистов и тренеров – на месте работает наш корреспондент Алексей Шевченко. А также отчет о матче и комментарии экспертов.
США - Россия. Прямой эфир (Видео)
Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 - здесь //
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.
Трансляция матча США - Россия
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.
Трансляция матча США - Россия
Опрос
Материалы других СМИ