США – Россия. Прямая трансляция четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет против США. Фото IIHF

Хоккеисты молодежной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира сыграют с командой США. Матч состоится рано утром 3 января в Баффало в 4 утра по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Сразу после игры вас ждут оперативные комментарии хоккеистов и тренеров – на месте работает наш корреспондент Алексей Шевченко. А также отчет о матче и комментарии экспертов.

США - Россия. Прямой эфир (Видео)