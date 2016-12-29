22:41 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Самсонов сыграет в воротах России в матче против США

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Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового турнира молодежного чемпионата мира против США. В воротах место займет Илья Самсонов.

Состав сборной России: Самсонов (Сухачев);

Сидоров - Рыков, Полунин - Воробьев - Капризов;

Кудако - Сергачев, Гурьянов - Квартальнов - Карнаухов;

Воронков - Зборовский, Ураков - Рубцов - Тренин;

Дронов, Юртайкин - Алексеев - Беляев.

Трансляция матча Россия - США

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