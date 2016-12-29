Самсонов сыграет в воротах России в матче против США

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового турнира молодежного чемпионата мира против США. В воротах место займет Илья Самсонов.
Состав сборной России: Самсонов (Сухачев);
Сидоров - Рыков, Полунин - Воробьев - Капризов;
Кудако - Сергачев, Гурьянов - Квартальнов - Карнаухов;
Воронков - Зборовский, Ураков - Рубцов - Тренин;
Дронов, Юртайкин - Алексеев - Беляев.
Все, что нам нужно на этот момент:– Хоккей России (@russiahockey) 29 декабря 2016 г.
- состав молодежки на матч с США
- окно с прямой трансляцией.
И все это есть. #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/Ma2dmWyd3e