Россия – США: кто пройдет в финал? Эфир Еронко и Зислиса о полуфинале МЧМ – в 15.00

В 15.00 на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с Игорем Еронко и Михаилом Зислисом. Главная тема – полуфиналы молодежного чемпионата мира. Напомним, сборная России сыграет 5 января в 0.00 против США.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею