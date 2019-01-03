Россия разгромила Словакию на молодежном чемпионате мира! В полуфинале команда Брагина сыграет с США

В матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира сборная России убедительно обыграла команду Словакии - 8:3.

В составе российской команды шайбы забрасывали Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев, Никита Шашков, Клим Костин (дважды), Кирилл Слепец и Илья Морозов. У словаков отличились Мартин Фехервари, Милош Роман и Михал Иван.

В полуфинале россиянам предстоит матч со сборной США.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Россия - Словакия - 8:3 (4:0, 3:0, 1:3)

Голы: Денисенко - 3 (Саморуков, Кравцов), 5:36 - 1:0. Старков - 1 (Коваленко, Романов), 6:07 - 2:0. Алексеев - 2 (Коваленко, Старков), 7:49 - 3:0. Шашков - 1 (Романов, Подколзин), 10:56 - 4:0. Костин - 1 (Денисенко, Ольшанский), 31:40 - 5:0. Костин - 2 (бол., Денисенко, Алексеев), 38:20 - 6:0. Слепец - 2 (Галимов, Муранов), 39:38 - 7:0. Фехервари - 1 (Иван, Поспишил), 43:35 - 7:1. Ил. Морозов - 1 (Шашков, Ольшанский), 52:03 - 8:1. Роман - 3 (Иван, Фехервари), 58:58 - 8:2. Иван - 1 (бол., Фехервари, Лишка), 59:51 - 8:3.

Вратари: Кочетков (Тарасов, 40:00) - Главай (Скленар, 7:49).

Броски: 30 (10+13+7) - 35 (11+12+12).

Штраф: 12 - 8.

Судьи: Инграм, Сидоренко.

3 января. Ванкувер. Rogers Arena.

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