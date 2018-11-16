15:56 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Россия перед молодежным ЧМ сыграет с США, Швейцарией и Швецией

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Молодежная сборная России в ходе подготовки к чемпионату мира проведет контрольные матчи с командами США, Швейцарии и Швеции. Об этом сообщил глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января 2019 года. Сборная России в группе А сыграет с действующим чемпионом мира командой Канады, а также Чехией, Швейцарией и Данией. 

- Сбор команды начинается в Новогорске 5 декабря. 15 декабря команда улетает в Канаду, - цитирует ТАСС Ротенберга. - За время подготовки молодежная сборная проведет три контрольных матча: 18 декабря со Швецией, 20 декабря - с США, 23 декабря - против Швейцарии.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5801707

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