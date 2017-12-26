Олег Браташ: "Мы не боги, надеемся, что сделали правильный выбор с составом"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ рассказал о подготовке команды к матчу против Чехии. Напомним, что сегодня в Баффало стартует молодежный чемпионат мира.

– Как идет подготовка матча с чехами, все ли здоровы?

– Никто не жаловался. Ждем игру с волнением и надеждой. Чешская команда очень крепкая, как и все соперники здесь, раньше все матчи с ними были весьма упорные. У них хороший состав, много легионеров, как у и нас.

– Кто сегодня на воротах у нас?

– Алексей Мельничук.

– Как прошло прощание с теми ребятами, кого отцепили?

– Это всегда трудный момент – не только для них, но и для тренерского штаба. Морально тяжело сказать им об этом, ведь у них была надежда. Как могли сгладить это, ведь была серьезная конкуренция, но состав не резиновый. Мы не боги, надеемся, что сделали правильный выбор. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что матч начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи