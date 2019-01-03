"Ничего сверхъестественного в сборной США нет". Капитан сборной России высказался о сопернике по полуфиналу МЧМ

Капитан сборной России Клим Костин после четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира со Словакией (8:3) отметил правильный настрой команды и партнеров. В то де время он добавил, что соперник по полуфиналу - команда США - сильный, но проходимый, передает из Ванкувера спецкор "СЭ" Алексей Шевченко.

- Вы сегодня забросили первую шайбу на турнире. Давило, что не могли забить?

- Давило даже не то, что не забивал, а то, что у меня капитанская повязка. К тому же в меньшинстве я не играл. Но слава богу, были ребята, которые забивали. Поэтому немного внутри меня поддавливало, перед ребятами было неудобно.

- Сегодня все получилось легко?

- У нашей команды сегодня не было недонастроя, и мы не думали решить судьбу игры в первом периоде, а в третьем расслабиться.

- Не звонили, не узнавали, где сейчас капитан сборной Канады Макс Комтуа, с которым у вас случился конфликт?

- Нет, не знаю.

- Удивлены победой Финляндии над Канадой?

- Поначалу да, удивился. У Канады была очень хорошая команда. И перед турниром я говорил, что любая команда может выиграть ЧМ, а финны тем более.

- Что думаете о сопернике по полуфиналу - команде США?

- Это один из фаворитов турнира. Очень приличная команда, которая хорошо катается, бросает, хорошо видит игру. Но ничего сверхъестественного в них нет.

- Почему сегодня вышли к журналистам в папахе?

- В прошлом матче у нас лучшим был Петька Кочетков, а сегодня после игры передал эту шапку мне. Пензенская мафия.

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