Нападающий сборной Канады Форментон не сыграет на МЧМ-2019

Форвард "Оттавы" и молодежной сборной Канады Алекс Форментон не примет участия в МЧМ-2019, сообщает официальный сайт НХЛ.

Игрок повредил правую ногу, и из-за этого не сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ванкувере и Виктории.

"Наши врачи предприняли все усилия, чтобы восстановить Форментона, но он не успеет войти в строй до конца турнира", - заявил управляющий мужскими сборными Канады по хоккею Шоун Баллок.

19-летний Форментон уже участвовал в молодежных чемпионатах мира. В 2018 года он завоевал золотые медали в составе канадской сборной. Летом 2017 года он был выбран под 47-м номером во втором раунде драфта "Оттавой". В текущем сезоне Форментон сыграл 9 матчей в НХЛ, в которых забросил одну шайбу.