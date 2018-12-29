Михаил Кравец: "Подколзин — самый талантливый юниор мирового хоккея"

Главный тренер лидера ВХЛ "СКА-Нева" Михаил Кравец считает нападающего Василия Подколзина​ самым талантливым юниором в мире. 17-летний россиянин выступает за молодежную сборную России на МЧМ-2019.

– Я считаю, что Подколзин - самый талантливый юниор мирового хоккея, - цитируют "Известия" Кравца. - Поддержу мнение наших тренеров – это игрок с очень большим потенциалом и желанием. Физически он очень крепкий, как нападающий может и забить, и отдать. Он способен выполнить любую функцию на льду. Поэтому соглашусь, что на данный момент он самый сильный игрок среди 17-летних.