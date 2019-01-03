Майкл Дипьетро: "Мы понимаем, что подвели Канаду"

Голкипер сборной Канады Майкл Дипьетро после поражения от Финляндии (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира отметил, что расстроен результатом встречи, однако отметил поддержку трибун.

– Трудно сейчас что-то говорить, – цитирует слова Дипьетро TSN. – Не самые лучшие ощущение. Мы понимаем, что подвели Канаду, подвели товарищей по команде, которые стали для нас семьей. Было здорово слышать поддержку трибун, но важнее было одержать победу. У нас не получилось. Никому не нравится проигрывать, когда тебя поддерживает вся страна.

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