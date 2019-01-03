Малкин - о молодежном чемпионате мира: "Брагин – лучший молодежный тренер всех времен"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, центрфорвард "Питтсбурга" Евгений Малкин рассказал о своем впечатлении о молодежном чемпионате мира, проходящем в Ванкувере

– Молодежный чемпионат мира посмотреть удается, конечно, – сообщил Малкин. – С датчанами полный матч посмотрел, видно, что есть индивидуально сильные игроки. С канадцами здорово сыграли, сегодня, надеюсь, тоже победят.

– Канада и Швеция вылетели уже...

– Да, это неожиданно. Разговаривали с ребятами шведами, говорили, что не очень сильная команда у них в этом году. От канадцев всегда ждут результат. Я думаю, что наши выиграют сегодня (разговор состоялся до матча Россия – Словакия), но там США, Финляндия впереди, будет непросто.

– Вы когда-то тоже играли МЧМ в Ванкувере, громили всех до финала, но уступили 0-5 Канаде в финале с Летангом, Стаалом в составе..

– У них хорошая банда была тогда. Я на трех молодежных чемпионатах играл, к сожалению, два раза в финале проигрывали. Но уже не вернешь молодость, не сыграешь заново. В Ванкувере классно играть, на канадской площадке, двадцать тысяч на трибунах, атмосфера сумасшедшая. Для молодежи это огромный опыт, все бьются, чтобы попасть в состав. Тем более Брагин на мостике. Лучший молодежный тренер всех времен, я считаю. Видно, что ребята мастеровитые, вратари хорошие. Защита удивила, они хорошо отдают быстрый пас, поэтому есть все шансы выиграть. (Артем Веневцев)

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