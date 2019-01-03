08:48 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Кравцов получил травму в игре со Словакией и досматривает матч с трибун

Обсудить
0

Нападающий сборной России Виталий Кравцов не смог доиграть матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира против Словакии. Хоккеист получил повреждение руки во втором периоде, после чего тренерский штаб команды принял решение дать игроку отдохнуть.

В первом звене Кравцова заменил Иван Морозов, Кравцов досматривает концовку встречи на трибунах стадиона в Ванкувере. Всего на турнире в 5 встречах он набрал 6 (2+4) очков.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ