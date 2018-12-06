Кравцов - о МЧМ: "Хочу не только сыграть, но и победить, что-то показать"

Форвард "Трактора" Виталий Кравцов в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал о планах на молодежный чемпионат мира, который стартует в Ванкувере в конце декабря. Он также отметил, что съездить на МЧМ - это мечта его детства.

– Впереди МЧМ. Какое у вас отношение к этому турниру? Ведь раньше были какие-то конфликты.

– Нет ничего. Это конфликты прошлого, которые не связаны с молодежной, олимпийской или национальной сборной. Очень хочу съездить на МЧМ, это мечта детства.

– Перед чемпионатом мира Валерий Брагин формирует играющие и "копающие" звенья. Вам же не нравится, когда вас сковывают?

– Не люблю, когда загоняют в какие-то рамки – это можно, это нельзя. Но через разговоры, через работу все проходят, все понимают, как и во что играть. Все идет во благо. Есть люди, которые более развиты для того, чтобы обороняться, а другие – чтобы забивать. Я так – на скамейке посижу (смеется).

– Брагин сделал вас капитаном …

– Весело было.

– О чем с ним поговорили?

– Спросил, как у меня дела, почему не забиваю в последних матчах. Сказал, в чем прибавить. Спросил, был ли я капитаном хотя бы раз. Я ему: "Ни разу, всегда разгильдяем был". Он говорит: "Давай собирайся, будешь капитаном". Более ответственно подошел к этому.

– То есть никакого противостояния с Брагиным, с его стилем игры нет?

– Нет. Все, что будут мне говорить, буду делать. Скажут обороняться – хорошо. Хочу поехать на МЧМ не только сыграть, но и победить, что-то показать. Не думаю, что подойдут и скажут сидеть в воротах. Но если скажут – сделаю. (Алексей Шевченко)

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