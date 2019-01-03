07:46 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Клюшка Денисенко застряла в коньке вратаря Словакии. Пятую шайбу России отменили. Видео

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Сборная России во втором периоде четвертьфинала МЧМ-2019 против Словакии забросила еще одну шайбу в ворота Словакии. После первого периода россияне вели со счетом 4:0.

Гол был отменен судьями из-за атаки на голкипера словаков Юрая Скленара. Арбитры определили, что клюшка нападающего Григория Денисенко застряла в коньке вратаря.

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