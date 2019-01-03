Клюшка Денисенко застряла в коньке вратаря Словакии. Пятую шайбу России отменили. Видео

Сборная России во втором периоде четвертьфинала МЧМ-2019 против Словакии забросила еще одну шайбу в ворота Словакии. После первого периода россияне вели со счетом 4:0.

Гол был отменен судьями из-за атаки на голкипера словаков Юрая Скленара. Арбитры определили, что клюшка нападающего Григория Денисенко застряла в коньке вратаря.

Nevermind. They're waving it off for goalie interference. Here's the angle they likely used to confirm that, with Denisenko's stick getting stuck in Sklenar's left skate. So, it's still 4-0. #WJC2019 pic.twitter.com/ym1lAKTFXm – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 3 января 2019 г.

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