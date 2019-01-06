Капитан сборной России: "Вся арена считает меня злодеем? Мне без разницы"

Капитан молодежной сборной России и форвард "Сан-Антонио" Клим Костин подвел итоги матча за бронзу со Швейцарией (5:2) на МЧМ. По его словам, своими поступками он никого не хотел оскорбить.
– Неплохое завершение турнира, – заявил Костин. – Очень горжусь, что был капитаном этой команды.
– Как вы перестроились после вчерашнего эмоционального всплеска?
– Мы пообщались с парнями по команде и решили, что будем бороться за бронзу.
– Специально репетировали сегодняшнее празднование гола?
– Я сделал это автоматически, и никого не хотел оскорбить.
– Каково играть, когда вся арена болеет против вас и считает злодеем?
– Мне без разницы. (Алексей Шевченко)
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