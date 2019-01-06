Капитан сборной России: "Вся арена считает меня злодеем? Мне без разницы"

Капитан молодежной сборной России и форвард "Сан-Антонио" Клим Костин​ подвел итоги матча за бронзу со Швейцарией (5:2) на МЧМ. По его словам, своими поступками он никого не хотел оскорбить.

– Неплохое завершение турнира, – заявил Костин. – Очень горжусь, что был капитаном этой команды.

– Как вы перестроились после вчерашнего эмоционального всплеска?

– Мы пообщались с парнями по команде и решили, что будем бороться за бронзу.

– Специально репетировали сегодняшнее празднование гола?

– Я сделал это автоматически, и никого не хотел оскорбить.

– Каково играть, когда вся арена болеет против вас и считает злодеем?

– Мне без разницы. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею