Канада разгромила Словакию на МЧМ

Сборная Канады обыграла Словакию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 6:0. Дубль в этой встрече на счету Джона Гаджовича.

Для канадцев это вторая победа на турнире. Ранее они обыграли Финлядию (4:2). Словаки проводили первый матч.

Молодежный чемпионат мира

Группа А

Словакия - Канада - 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Стил - 2 (Макар, Киру), 3:39 - 0:1. Киру - 1 (бол., Мете, Дюбе), 21:24 - 0:2. Гаджович - 1 (Макар), 25:43 - 0:3. Рэддиш - 2 (бол., Киру, Стил), 30:33 - 0:4. Комтуа - 1, 55:58 - 0:5. Гаджович - 2 (бол.), 58:30 - 0:6.

Вратари: Гренак - Поинт.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 20 (6+8+6) - 52 (13+21+18).

Судьи: Виганд, Тафтс.

28 декабря. Баффало. KeyBank Center. 7834 зрителя.