Илья Самсонов: "Нужно было любой ценой привезти в Россию медаль"

Вратарь молодежной сборной России и магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов отметил, что было очень обидно проиграть американцам в полуфинале турнира. По словам россиянина, для него бронзовые медали мирового первенства в качестве основного вратаря команды – это шаг вперед.

– Проигрывать американцам все равно было очень обидно, но эту бронзу я не считаю шагом назад, – приводят "Известия" слова Самсонова. – До сих пор не отошел от атмосферы этого турнира – мы взяли медали в Канаде, на родине хоккея, при заполненных аренах Монреаля и Торонто. Для меня лично это даже шаг вперед – прошлогоднее серебро в Хельсинки я завоевал в качестве запасного. В этот раз я весь турнир провел в основе, не считая одного матча.

– Американцы заслужили победу?

– Это хорошая боевая команда, постоянно бросающая и очень хладнокровно действующая. Радует, что мы на равных с ними отыграли полуфинал. "Достали" матч в третьем периоде со счета 2:3, довели его до буллитов. А буллиты – это лотерея. Где-то больше повезло американцам, все решили миллиметры. Ничего страшного, будем дальше работать, чтобы и их обыгрывать.

– Тяжело было настраиваться на матч со Швецией?

– Все выходили биться друг за друга. Даже мыслей не было играть вполсилы или где-то недоработать. Вся команда выходила одним кулаком – Брагину даже не надо было искать никаких слов. Мы вышли биться за призовое место. Какие-никакие, но это медали. Тем более, проиграв предыдущий матч США, мы знали, что нельзя заканчивать турнир еще одним поражением – нужно было любой ценой привезти домой бронзу.