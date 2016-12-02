18:16 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Илья Самсонов: "На чемпионате мира дадим бой канадцам и американцам!"

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Голкипер магнитогорского "Металлурга" Илья Самсонов надеется на удачное выступление молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде. Спортсмен уверен, что его команда сможет дать бой сборным США и Канады.

– Я был рад оказаться в сборной, – цитирует хоккеиста сайт КХЛ. – Чемпионат мира среди молодежи – очень классный турнир, совсем иной уровень хоккея. Приезжают таланты со всего мира. Большое внимание зрителей. Любому хоккеисту хочется выступать за свою страну. Сейчас говорить и загадывать рано. Но уверен, сборная России поедет в Канаду только с одной целью – отобрать у финнов золото и титул чемпионов мира, а также дать бой и канадцам, и американцам!

Чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/02/330442.html

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