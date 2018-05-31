Губернатор - о подготовке к чемпионату мира-2023: "Работы достаточно много, в отличие от времени"

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региону в течение двух лет предстоит провести основную работу по подготовке к молодежному чемпионату мира-2023. По его словам, времени осталось достаточно мало.

– Работы достаточно много, в отличие от времени: всего два с небольшим года, – цитирует ТАСС Травникова. – Поэтому нужно засучить рукава и готовиться к проведению важного международного мероприятия на территории Новосибирской области.

Матчи чемпионата мира будут проходить на новой хоккейной арене. На строительство стадиона вместе с прилегающей инфраструктурой выделено 10 миллиардов рублей. Ранее врио губернатора заявил, что площадка будет рассчитана на 10 тысяч зрителей.