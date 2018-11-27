Губернатор Новосибирска возглавил оргкомитет молодежного ЧМ-2023

Глава Новосибирской области Андрей Травников возглавил оргкомитет по подготовке к молодежному Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, информирует официальный сайт Правительства области. Соответствующее постановление Губернатор подписал 26-го ноября.

– К работе в составе оргкомитета приглашены члены Правительства Новосибирской области, руководство и члены попечительского совета некоммерческого партнёрства "Новосибирский профессиональный хоккейный клуб "Сибирь", а также трёхкратный Олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, члены руководства ФХР. Возглавил оргкомитет сам Андрей Травников.

В месячный срок со дня издания постановления №242 от 26.11.2018 организационному комитету поручено разработать план мероприятий по подготовке и проведению молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2023 года. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, - говорится в сообщении на сайте Правительства области.

Ранее Травников уже подчеркивал, что проведение молодежного ЧМ-2023 в Новосибирске ставит перед регионом серьезные задачи по подготовке необходимой инфраструктуры в сжатые сроки, ядром которой станет новый ледовый дворец спорта. Предстоит работа по обустройству территории будущего спортивного комплекса: строительство станции метро "Спортивная", набережной, приведение в порядок существующей хоккейной площадки – здания ЛДС "Сибирь", решение вопросов размещения гостей региона и участников турнира.

Федерация хоккея России получила официальное подтверждение от Международной хоккейной Федерации о проведении Молодёжного Чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой в Новосибирске 30-го мая 2018 года. За право проведения ЧМ также боролись Канада, США, Швеция и Финляндия.