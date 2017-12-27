Главный тренер молодежной сборной Чехии: "Мы победили Россию за счет самоотверженности и командной игры"

Главный тренер молодежной сборной Чехии Филип Песан после стартового матча на молодежном чемпионате мира против России (5:4) выразил радость в связи с тем, что лидеры его команды отличились в этой встрече. Специалист также добавил, что чехи победили за счет самоотверженности и командной игры.

– Мы знали, что русские захотят сыграть активно, ведь они очень мастеровитые, – цитирует Hokej Песана. – Мы сегодня победили за счет самоотверженности и командной игры. Это позволило нам провести фантастический матч и одержать победу.

Рад, что наши лидеры забили, это снимет с них напряжение. Но в конечном итоге неважно, кто забивает. Ребята не гонятся за набранными очками, они хотят выигрывать матчи.