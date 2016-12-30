Главные моменты матча Россия - США

США со счетом 2:3. "СЭ" представляет ключевые эпизоды встречи. В третьем матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная России уступиласо счетом 2:3. "СЭ" представляет ключевые эпизоды встречи.

1. Как и в матче против Канады, сборная Брагина пропустила быстрый гол – американцы знатно повозили российскую команду в ее зоне, и после очередной смены позиций защитники потеряли Клейтона Келлера, а с Данилой Квартальновым и Ильей Самсоновым техничный форвард разобрался без особых проблем.

#РоссияСША Вот так от американцев пропустилиpic.twitter.com/sB4OfLH8aW – СЭ Хоккей (@hockey_se) 29 December 2016

2. Когда казалось, что вот-вот, и США забросит вторую шайбу, на помощь пришло спасительное … меньшинство. Зборовский здорово отдал пас по борту, Тренин исполнил крутую подкидку, а Ураков грамотно подставил клюшку – и уже 1:1.

Если кто не видел - видео шайбы Уракова в меньшинствеpic.twitter.com/eShk1ugZRb – СЭ Хоккей (@hockey_se) 29 December 2016

3. С четвертого раза американцы реализовали большинство: гигант Джордан Гринуэй () закрыл обзор Самсонову на пятачке, а Колин Уайт оказался один перед пустыми воротами на добивании.

#RUSvsUSA Закрыл Гринуэй обзор Самсонову при дальнем броске, а Уайт подкараулил отскок и добавил в пустой угол pic.twitter.com/dZer3cW6eO – МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 29 December 2016

4. Очередной случай, когда россияне не смогли выбросить в безобидной ситуации шайбу из зоны, закончился для нашей сборной плачевно: после прострела на пятак Карнаухов потерял Терри, который прошил Самсонова.

#RUSvsUSA Прострел на пятак из левого угла, подставлена клюшка, и шайба юркнула в сетку pic.twitter.com/Stm5xBH8hU – МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 29 December 2016

5. Если бы не этот великолепный сэйв Самсонова, интрига могла бы умереть уже в середине второго периода. Что тут скажешь, браво, Илья!

Samsonov with an old school save pic.twitter.com/TDXBUBOT1A – Marc Dumont (@MarcPDumont) 29 December 2016

6. Какой матч чемпионата мира без гола Кирилла Капризова? На этот раз капитан сборной удачно сработал на пятачке, подставив клюшку после наброса Рыкова с синей линии в большинстве.

#RUSvsUSA Кирилл Капризов долго выжидал момент и в конечном счёте сумел удачно подставить клюшку на пятачке pic.twitter.com/Kn8nf116ap – МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 29 December 2016

7. И снова спасение Самсонова, на этот раз в самой концовке матча. Зборовский сдвинул ворота, за что судьи наказали российскую сборную буллитом, но голкипер "Магнитки" спокойно разобрался с Томпсоном.