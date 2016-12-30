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Главные моменты матча Россия - США

Сегодня. Торонто. Россия - США - 2:3. Нападающий сборной США Клэйто КЕЛЛЕР открывает счет. Фото Офицциальный сайт ИИХФ
Сегодня. Торонто. Россия - США - 2:3. Нападающий сборной США Клэйто КЕЛЛЕР открывает счет. Фото Офицциальный сайт ИИХФ
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В третьем матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная России уступила США со счетом 2:3. "СЭ" представляет ключевые эпизоды встречи.

1. Как и в матче против Канады, сборная Брагина пропустила быстрый гол – американцы знатно повозили российскую команду в ее зоне, и после очередной смены позиций защитники потеряли Клейтона Келлера, а с Данилой Квартальновым и Ильей Самсоновым техничный форвард разобрался без особых проблем.

 

 

2. Когда казалось, что вот-вот, и США забросит вторую шайбу, на помощь пришло спасительное … меньшинство. Зборовский здорово отдал пас по борту, Тренин исполнил крутую подкидку, а Ураков грамотно подставил клюшку – и уже 1:1.

 

 

3. С четвертого раза американцы реализовали большинство: гигант Джордан Гринуэй () закрыл обзор Самсонову на пятачке, а Колин Уайт оказался один перед пустыми воротами на добивании.

 

 

4. Очередной случай, когда россияне не смогли выбросить в безобидной ситуации шайбу из зоны, закончился для нашей сборной плачевно: после прострела на пятак Карнаухов потерял Терри, который прошил Самсонова.

 

 

5. Если бы не этот великолепный сэйв Самсонова, интрига могла бы умереть уже в середине второго периода. Что тут скажешь, браво, Илья!

 

 

6. Какой матч чемпионата мира без гола Кирилла Капризова? На этот раз капитан сборной удачно сработал на пятачке, подставив клюшку после наброса Рыкова с синей линии в большинстве.

 

 

7. И снова спасение Самсонова, на этот раз в самой концовке матча. Зборовский сдвинул ворота, за что судьи наказали российскую сборную буллитом, но голкипер "Магнитки" спокойно разобрался с Томпсоном.

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