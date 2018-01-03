Фетисов - о выступлении сборной России на МЧМ: "На результате сказались разные сложности в совокупности"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что на выступление сборной России на молодежном чемпионате мира в Баффало повлияло отсутствие у игроков опыта игры в КХЛ. Команда Валерия Брагина в ночь на 3 января проиграла США (2:4) в 1/4 финала турнира и впервые с 2010 года лишилась шансов на медали мирового первенства.
- На результате сказались разные сложности в совокупности, в том числе и нехватка игровой практики в КХЛ, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - Теперь надо делать правильные выводы. Брагин нормально все время работал, он опытный специалист. Но обычно бывает так, что рассчитываешь на успех, а его нет, и когда совсем на него не надеешься, то он приходит. Молодежный чемпионат – турнир со своими нюансами. Я думаю, что федерация решит, как поступать дальше.
Boooom
Фетисов прекрасно знает (если не сказать больше) как у нас молодые игроки пробивают себе дорогу. Какая в спорте коррупция. Откуда же будет результат
20:08 3 января
Врунгель
Конечно не армяне. А те кто брал от них. И не поверю, что в стране не могли найти 25-ть пацанов чтобы амеров могли пройти. Не поверю. Просто за них некому дать... Наверное
19:28 3 января
Hopeless dreamer
Не армяне виноваты в печальном результате, а бездарно встроенная система подготовки молодых хоккеистов. В Финляндии, если видят в молодом игроке хоть какие-то задатки, стараются вести игрока, помогать развиваться его положительным качествам. У нас практически во всех командах тренировочный процесс очень слабый, тренер не специалист, а энтузиаст, и если он сам что-то умеет и может объяснить, то тогда что-то получается, но таких крайне немного. МХЛ и основные московские ДЮСШ доверили бездарным функционерам, где либо семейственность и клановость либо криминал и коррупция. Пока порочный круг существует, хоккей будет деградировать. Если посмотреть на индивидуальные качества игроков сборной России, то просто и смех, и грех! Уже в основной команде у игроков с катание беда, а в молодежке вообще позор. Игровое мышление - ноль, игра в обороне вообще (-1). Брагин виноват, что согласился на тех бездарей, которых ему привезли и подсунули, ему нужно было сказать твердо "НЕТ" или "везите их сами", а он их возглавил и опозорился! НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ, ВЫСТРАИВАТЬ СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ, ГОТОВИТЬ ТРЕНЕРСКИЕ КАДРЫ, НО К ОГРОМНОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ВЫВОДОВ НИКАКИХ НЕ БУДЕТ, "БОЛОТО" ОСНОВАННОЕ НА "БАБЛЕ И НА ЗЛЕ" БУДЕТ ЗАТЯГИВАТЬ В СВОЮ ТРЯСИНУ НАШ ХОККЕЙ!!!! ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!! ФЕТИСОВ КАК РАЗ ОДИН ИЗ ФУНЦИОНЕРОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПОРОЧНОЙ СИСТЕМЕ, ЧТОБЫ ЛОВИТЬ РЫБКУ В МУТНОЙ ВОДЕ. Еще перед олимпиадой в Сочи от него и Касатонова еле избавились, эти две рыбы-прилипалы, которые нагрели руки на инфраструктурных проектах, сейчас неудел, все ходит Путину ласково в глаза заглядывает!!!
19:10 3 января
ymovan
Армянский бизнес-проект сборной России 1998 года рождения провалился. Ждем в следующем году бизнес -проект сборная России 1999 года рождения укомплектованную грузинами... А что, главное деньги для тренеров и руководителей сборной... а результат им не нужен
18:38 3 января
ymovan
Да уж, такие "талантливые" молодые хоккеисты, что их даже в клубы КХЛ не берут... хотя там в этих клубах уровень игроков ниже среднего... вот и представьте себе какая у нас была молодежная сборная... когда игроки даже ниже нижнего уровня середняков. В 80х Могильный, Федоров, Буре играли за основу ЦСКА и за молодежку, потому и победы были на ЧМ...
18:35 3 января
dv2205
господин Фетисов когда ответите за назначение уродченкова в 2006 году?
18:22 3 января
Врунгель
Версия Фули 100%-ная!!! Брагинский бизнес-проект "Арарат"! Ребята туда попиарится поехали, а не за страну играть. Столько лет тренер создавал образ скульптора сборной, а теперь неурожайный 1998 год! Печальный конец брагинской сказки...
18:20 3 января
Человек 555
СТИЛЯГА Смотрел, только последний матч, впечатление от сборной положительное, ребята талантливые. ----- В чём талантливы ? бухой наверное смотрел ?
18:03 3 января
Человек 555
Чушь несёт все школы платные не талантов воспитывают а из дорогого говна пытаются вылепить нам сборную. Всё друзья пиз--ц хоккею
18:01 3 января
СТИЛЯГА
Смотрел, только последний матч, впечатление от сборной положительное, ребята талантливые.
17:59 3 января
Фуля
Может вот эти "сложности" и "совокупности"? Папы хоккеистов. Только часть расследования. По данным открытых источников ЕГРЮЛ и Статрегистра Алтыбармакян Руслан Андроникович является учредителем компании ООО "АЛЬФА", г. Санкт-Петербург. Полодян Альберт Гайкович - ген. директор ООО «Синдикат». Манукян Арутюн Амаякович – директор ООО "СК "Славян", Омск. Кныжов Александр Николаевич – учредитель НП "ХК - 07". Ну и так далее. То есть очередная бизнес-сборная. -------- Фуля, главный народный эксперт высшего класса (как спрогнозировавший в день назначения Слуцкого тренером Халла его позорное изгнание именно в декабре, никчемность Головина, облажание Спартака с Марибором, вылет позорной бизнес-сборной армянских папиков в 1/4).
17:59 3 января