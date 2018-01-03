Фетисов - о выступлении сборной России на МЧМ: "На результате сказались разные сложности в совокупности"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что на выступление сборной России на молодежном чемпионате мира в Баффало повлияло отсутствие у игроков опыта игры в КХЛ. Команда Валерия Брагина в ночь на 3 января проиграла США (2:4) в 1/4 финала турнира и впервые с 2010 года лишилась шансов на медали мирового первенства.

- На результате сказались разные сложности в совокупности, в том числе и нехватка игровой практики в КХЛ, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - Теперь надо делать правильные выводы. Брагин нормально все время работал, он опытный специалист. Но обычно бывает так, что рассчитываешь на успех, а его нет, и когда совсем на него не надеешься, то он приходит. Молодежный чемпионат – турнир со своими нюансами. Я думаю, что федерация решит, как поступать дальше.