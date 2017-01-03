Джереми Бракко: "Россия насолила нам в последние годы, есть шанс отомстить"

Нападающий сборной США Джереми Бракко в преддверии полуфинала молодежного чемпионата мира против России заявил, что для его команды эта встреча станет шансом отомстить за прошлые поражения от россиян. Игра пройдет 4 января в 23:00 по московскому времени. Отметим, что на групповом турнире американцы были сильнее сборной России со счетом 3:2.

– Нам повезло, что мы вышли в полуфинал, – цитирует TSN Бракко. – Знаете, говорят, что тяжело обыграть одну и ту же команду дважды на одном турнире. Но мы с нетерпением ждем предстоящий матч. Россия насолила США на последних турнирах, так что для нас это будет очередным шансом отомстить.