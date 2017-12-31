Чехия победила Швейцарию и усложнила задачу России в матче со Швецией

Сборная Чехии обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира – 6:3. Победитель перебросал соперника с соотношением 60-31.

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Таким образом, чешская команда набрала 9 очков – столько же у лидера группы, Швеции. У России перед встречей с "Тре Крунур" – 6. Чтобы занять первое место в группе, команде Валерия Брагина теперь нужно побеждать шведов с разностью в две или более шайбы. Игра в Баффало начнется в 4.00 1 января по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция.

Швейцария заняла четвертое место и в четвертьфинале 2 января сыграет с Канадой.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Швейцария – Чехия – 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Лауко – 1 (Гаек, Будик), 2:38 – 0:1. Егер – 2 (Миранда, Курашев), 2:51 – 1:1. Нечас – 2 (бол., Каут, Гаек), 11:07 – 1:2. Рейхел – 1 (Павлик), 22:11 – 1:3. Рорбах – 1, 22:20 – 2:3. Рива – 1 (бол., Ле Культр, Хайм), 23:55 – 3:3. Каут – 1 (бол., Михнач, Нечас), 28:38 – 3:4. Куровски – 1 (Кодытек), 47:46 – 3:5. Рейхел – 2 (Куровски), 57:40 – 3:6.

Вратари: Вютрих – Шкарек (Корженарж, 23:55).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 31 (14+9+8) – 60 (22+16+22).

Судьи: Каукокари, Шеквист.

31 декабря. Баффало. KeyBank Center.