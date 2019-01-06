Александр Романов: "Медаль и в Африке медаль"

Защитник молодежной сборной России Александр Романов после победы над Швейцарией в матче за 3-е место чемпионата мира (5:2) поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил, что бронзовая медаль на вес золота.

- Всем родным и близким передаю привет, - сказал Романов в эфире "Матч ТВ". - И болельщикам тоже. Приятно, что болели за нас. Конечно, медаль и в Африке медаль, а в Канаде это на вес золота. Можно сказать, немножко не дотянули до золота.

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