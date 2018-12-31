11:2! Словакия разгромила Казахстан на МЧМ

В матче группового турнира молодежного чемпионата мира сборная Словакии убедительно обыграла команду Казахстана - 11:2. У победителей по дубль сделал Адам Ружичка, хет-трик - Андрей Колар.

Словакия набрала три очка и занимает четвертое место в группе В. У Казахстана ноль очков и последнее место

Молодежный чемпионат мира

Группа В

Казахстан - Словакия - 2:11 (0:6, 1:3, 1:2)

Голы: Лишка - 2 (Грегорчак, Роман), 0:22 - 0:1. Ружичка - 1 (Поспишил, Коренчик), 0:32 - 0:2. Ружичка - 2 (бол., Коренчик, Кривошик), 5:26 - 0:3. Коллар - 1 (Келемен), 8:21 - 0:4. Кривошик - 1 (Ружичка), 11:20 - 0:5. Длугош - 1 (Балаж, Регенда), 14:17 - 0:6. Коллар - 2, 22:27 - 0:7. Роман - 2 (бол., Грегорчак, Лишка), 27:41 - 0:8. Гатиятов - 1 (бол., С-т Данияр, Орехов), 30:13 - 1:8. Регенда - 1 (Демо), 33:36 - 1:9. Гатиятов - 2 (бол., Б. Муратов, С-т Данияр), 46:25 - 2:9. Длугош - 2 (Балаж, Регенда), 54:13 - 2:10. Коллар - 3 (Келемен, Демо), 59:47 - 2:11.

Вратари: Еремеев (Нурек, 5:26, Еремеев, 28:15) - Главай.

Штраф: 10 - 14.

Судьи: Пражак, Ромасько.

31 декабря. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею