Роман Ротенберг: "Женская сборная на МЧМ порадовала всю страну медалями"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг остался доволен работой тренерского штаба женской сборной России на юниорском чемпионате мира, который прошел в Чехии. Российская команда заняла третье место, обыграв в матче за бронзу шведок.

– В четвертьфинале где-то у них перехлестнули эмоции, с точки зрения дальнейшей игры после этого матча мы потеряли лидеров команды, но сумели победить в матче за бронзу, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Это говорит о том, что тренерский штаб команды в этой ситуации проделал свою работу на "отлично". Они порадовали всю страну своими медалями.

Это очень важный результат для всей страны, для федерации. Команде удалось дважды обыграть сборную Швеции, это говорит о том, что женский хоккей в России развивается и что система сбора аналитики, видеоанализа, сильные тренерские штабы во всех сборных – что все работает.