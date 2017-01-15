13:49 | ХОККЕЙ — Женщины

Роман Ротенберг: "Женская сборная на МЧМ порадовала всю страну медалями"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг остался доволен работой тренерского штаба женской сборной России на юниорском чемпионате мира, который прошел в Чехии. Российская команда заняла третье место, обыграв в матче за бронзу шведок.

– В четвертьфинале где-то у них перехлестнули эмоции, с точки зрения дальнейшей игры после этого матча мы потеряли лидеров команды, но сумели победить в матче за бронзу, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Это говорит о том, что тренерский штаб команды в этой ситуации проделал свою работу на "отлично". Они порадовали всю страну своими медалями.

Это очень важный результат для всей страны, для федерации. Команде удалось дважды обыграть сборную Швеции, это говорит о том, что женский хоккей в России развивается и что система сбора аналитики, видеоанализа, сильные тренерские штабы во всех сборных – что все работает.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170115/1114955581.html

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