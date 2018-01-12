Капитан женской молодежки: "В третьем периоде побежали спасать Россию, но было поздно"

Капитан сборной России Алина Орлова подвела итоги полуфинальной встречи со шведками (1:2) на женском юниорском чемпионате мира. Хоккеистка отметила, что сборной не удалось добиться командной игры в этом матче.

– Очень много удалялись из-за своих грубых ошибок, – сказала Орлова. – Из-за удалений и проиграли. Очень мало бросали. В третьем периоде побежали спасать Россию, но было поздно. Всех начали захлестывать эмоции, все старались забить, но не получилось. Было очень мало командной игры, но мы не отчаиваемся и идем дальше с поднятой головой. В спорте без поражений не бывает побед. (Евгений БЕЛОУСОВ)