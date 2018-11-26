Призер Олимпиады-2014 по фристайлу Смышляев завершил карьеру

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года по фристайлу в могуле россиянин Александр Смышляев завершил карьеру. На ЧМ-2015 31-летний спортсмен выиграл бронзу в той же дисциплине.

– Александр Смышляев завершает карьеру, – приводит ТАСС слова президента Федерации фристайла России Алексея Курашова. – Он уже достаточно зрелый спортсмен для нашего вида спорта, накопившиеся за все время карьеры травмы не позволяют ему выступать на максимуме возможностей. Мы надеемся, что он останется во фристайле и будет передавать свой опыт молодым спортсменам. Мы, как федерация, со своей стороны готовы сделать все необходимое для становления Александра в новом качестве.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Смышляев занял 15-е место в первом финальном заезде и завершил борьбу за медали.