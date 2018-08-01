Лидеров женской сборной России по фристайлу исключили из команды

Тренерский совет сборной России по фристайлу принял решение вывести из состава женской команды по могулу лидеров – Марику Пертахию, Екатерину Столярову и Регину Рахимову.



Спортсменки не попали на централизованную подготовку, их контракты с ЦСП не продлены. С июня Пертахия, Рахимова и Столярова перестали получать заработную плату, их FIS-коды не активны.

По словам главного тренера сборной России Александра Долгова, было принято решение об обновлении состава в могуле. Наставник команды подчеркнул, что Столярова и Рахимова завершили спортивную карьеру, а Пертахия была выведена из состава решением тренерского совета, поскольку не показывала высоких результатов.



Столярова и Рахимова в интервью с корреспондентом "СЭ" категорически опровергли информацию о завершении карьеры. Пертахия же в прошлом сезоне стала единственной спортсменкой из команды, которой удалось подняться на подиум на этапе Кубка мира.

Все трое участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане: Рахимова стала 10-й, Столярова – 11-й, Пертахия – 17-й. (Андрей ШИТИХИН)

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