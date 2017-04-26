Даниил Квят: "Стараюсь не думать о преимуществах домашней трассы"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился своими впечатлениями от тренировки на площадке для керлинга накануне "Гран-при России" в Сочи.
– Керлинг очень понравился, – сказал Квят. – В любом виде спорта есть свои тонкости: было тяжело привыкнуть к скольжению и держать равновесие. Девчонки из сборной России мне очень помогли.
– Есть ли для вас преимущество домашней трассы?
– Для каждого гонщика, у кого есть домашняя трасса, это преимущество. Но я стараюсь об этом не думать. Буду работать, как и на любой другой трассе: искать правильные настройки болида, шин.
– Как изменилась "Формула-1" с новыми правилами?
– Сегодня болиды стали одними из самых быстрых за всю историю. Они стали шире, прижимная сила – выше. И скорость будет только расти. (Мария МАРКОВА)
Свип от Даниила Квята pic.twitter.com/tyNzt6xwMB– Maria Markova (@mariammarkova) 26 апреля 2017 г.