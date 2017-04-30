Валттери Боттас: "Спокоен за свое место в команде

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выразил радость в связи с победой на "Гран-при России", передает спецкор "СЭ" Мария МАРКОВА. Финн впервые в своей карьере забрался на высшую ступень пьедестала в "Формуле-1".

- Обычно я не такой эмоциональный, но этот финиш, а потом национальный гимн - это нечто особенное, незабываемое, - сказал Боттас. - Это моя первая победа, я просто счастлив. Надеюсь, она придаст мне уверенности, я всегда знал, что могу показывать результат, но когда получаешь подтверждение - это особенно приятно.

- За счет чего удалось все-таки добиться преимущества над "Феррари"?

- Старт был очень хорошим, я даже удивлен, что все задуманное получилось. Я переживал за скорость, особенно в конце гонки, потому что, когда тебя преследуют, ты можешь потерять время где-то в середине трассы, но все получилось именно так, как мы и планировали.

- Была злость за то, что во время свободных заездов и после в квалификации вы все никак не могли обогнать "Феррари"?

- Не думаю, что во время гонки имеет место злость. На трассе эмоций не бывает, я просто стараюсь максимально идеально проходить повороты и круги.

- Вас не беспокоят разговоры о возможной ревности со стороны Льюиса Хэмилтона?

- Я понимаю, что половина из них надуманна из-за того, что я новичок. За свое место в команде спокоен.

"СЭ" вел трансляцию "Гран-при России"