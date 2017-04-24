Стоффел Вандорн: "В Сочи "Макларен" должен сфокусироваться на улучшении времени на трассе"

Гонщик "Макларена" Стоффел Вандорн в преддверии "Гран-при России" отметил, что команде необходимо работать над надежностью. 25-летний пилот смог финишировать только в одной гонке в текущем сезоне.

– Я уже гонял на трассе в Сочи, у меня были хорошие результаты, так что это определенный плюс для меня в преддверии "Гран-при России", – приводит пресс-служба "Макларена" слова Вандорна. – После нескольких тяжелых недель последний день тестов в Бахрейне оказался очень вдохновляющим и для меня, и для всей команды. Это был тот толчок, который всем был нужен и который дал нам много необходимой информации.

В Сочи мы должны сфокусироваться на улучшении времени на трассе, а также работать над надежностью. Если мы проведем чистый уик-энд с этой точки зрения, и не будет никаких проблем с машиной, это даст нам возможность подводить итоги гонки. Мы сделаем все, что в наших силах.

Напомним, что "Гран-при России" пройдет с 28 по 30 апреля в Сочи.