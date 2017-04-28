12:40 | ФОРМУЛА-1 — "Гран-при России"

Райкконен показал лучшее время в первой практике "Гран-при России", Квят - 11-й

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Пилот "Феррари" Кими Райкконен показал лучшее время по ходу первой практики "Гран-при России". Второй и третий результат – у пилотов "Мерседеса" Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона соответственно.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-е время, а его соотечественник на "Рено" Сергей Сироткин столкнулся с техническими проблемами. Резервист французской команды не смог проехать ни одного быстрого круга.

Отметим, что практика ненадолго прерывалась из-за попадания на трассу оторвавшейся крышки двигателя с "Форс Индии" Эстебана Окона. Также в конце заездов развернуло в 13-м повороте Себастьяна Феттеля.

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