Даниэль Риккьярдо: "Никто в "Ред Булле" не ожидал проблем с болидом"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо после "Гран-при России" выразил разочарование в связи с итогами гонки. Австралиец был вынужден сойти с дистанции на шестом круге.

– Проблема была в тормозах, мне сказали сбавить скорость и заехать на пит-стоп, где стало ясно, что я не смогу продолжить гонку, – сказал Риккьярдо. – Конечно, я расстроен, ведь мы очень долго готовились к гонке, но в итоге пришлось сойти так быстро.

Я не добился того, чего хотел. Не знаю, насколько выбор в пользу надежности болида мог бы помочь мне устранить эту проблему, поскольку мы вообще не ожидали, что такое может случиться. (Мария МАРКОВА)

"СЭ" вел трансляцию "Гран-при России"