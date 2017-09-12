В ФФУ уверены, что "Динамо" не сможет опротестовать в CAS техническое поражение от "Мариуполя"

Глава КДК ФФУ Андрей Шумилов отметил, что организация при принятии решения по матчу чемпионата Украины "Мариуполь" - "Динамо" руководствовалась тем, что киевляне не прибыли на игру по неуважительной причине. По его словам, бело-голубые не смогут опротестовать техническое поражение в CAS, который ранее разделил понятия уважительных причин и форс-мажора.

- Мы очень много общались с коллегами из КДК, рассматривали это решение, - приводит "Террикон" слова Шумилова. - Все-таки определили, что это неявка по неуважительной причине. Засчитали техническое поражение "Динамо" со счетом 0:3 и наложили некоторые финансовые обязательства.

Вообще, есть практика даже CAS, который принимал решения и разграничивал понятия уважительных причин и форс-мажора. С юридической точки зрения разница есть, и спортивном арбитраже это тоже разграничивается. Все это доказано, существует много прецедентов.

Напомним, "Динамо" не явилось на матч в Мариуполь, мотивируя это решение тем, что в городе не смогут гарантировать безопасность игрокам и тренерскому штабу. У киевлян есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.