Сергей Палкин: "Посвящаем чемпионство "Шахтера" болельщикам из Донецка"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что команда посвятила 10-й титул чемпионов Украины своим донецким болельщикам, которые не смогли в этом сезоне вживую наблюдать за игрой горняков. "Шахтер" досрочно стал чемпионом страны по итогам 28-го тура.

– Я хочу поздравить наших болельщиков, – цитирует клубная пресс-служба Палкина. – Тех, кто поддерживал нас во Львове, Запорожье, Киеве и Харькове. Особо хочу поздравить наших донецких болельщиков, которые не смогли видеть игру вживую. Мы представляем, насколько это сложно. Это чемпионство – для них. Хочу поздравить тренерский штаб, который провел хорошую работу. Мы стали чемпионами в десятый раз. Но особенно я хочу поздравить президента нашего клуба. Он полностью отдает "Шахтеру" душу и сердце, и с такой отдачей мы должны быть чемпионами в каждом сезоне.

Это чемпионство желанно, как никогда. Мы выступаем не в Донецке, не на своем стадионе. Мы не тренируемся на своей базе. А главное – играем без наших болельщиков. И мы достойно прошли этот сезон, став чемпионами. Думаю, к "Шахтеру" каких-либо претензий в данной ситуации не может быть. Наоборот, ребят нужно поблагодарить за то, что они стали чемпионами с этими безумными перелетами, толком не находясь дома. Честь им и хвала.

– Некоторые клубы после десяти чемпионств добавляют к своему логотипу звездочку. Будет ли это делать "Шахтер"?

– Будем решать. По большому счету это больше маркетинговый ход. Проанализируем, что он нам даст, и обсудим все за и против.