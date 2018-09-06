Президент ФФУ: "Песня "Червона рута" станет визитной карточкой сборной Украины"

Песня "Червона рута" станет официальной визитной карточкой сборной Украины в Лиге наций и отборочном турнире к Евро-2020. Об этом в Фейсбуке сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Червона рута" – хорошо известная и любимая песня миллионов патриотов и футбольных болельщиков – произведение Владимира Ивасюка уже давно стало неформальным гимном нашей футбольной общественности, которое постоянно звучит в матчах чемпионата Украины и поединках с участием национальной сборной.



Теперь эта невероятная по своей энергетике мелодия получит статус футбольного символа Украины и станет визитной карточкой нашей сборной в первом розыгрыше Лиги наций и квалификации к Евро-2020. Пусть "Червона рута" вдохновляет нашу главную команду на новые победы и свершения!", - написал Павелко.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила "СЭ", что новая форма сборной Украины не противоречит правилам организации.

Лозунг "Слава Украине!" на форме украинской сборной. Что происходит?