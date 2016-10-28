На Украине утверждают: "Днепр" должен Хуанде Рамосу 1,6 миллиона евро

"Днепр" должен заплатить бывшему главному тренеру Хуанде Рамосу 1,6 миллиона евро, утверждает football24.ua. Данное решение было принято комитетом по статусу игроков ФИФА по иску испанского специалиста. Отмечается, что данное решение является окончательным и обязательным и было доведено до сведения сторон 3 июня.

Рамос возглавлял "Днепр" с 2010 по 2014 год. В 2009 году на протяжении двух месяцев трудился наставником ЦСКА. В настоящее время он работает главным тренером "Малаги".